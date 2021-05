Koeman creu que el Barça serà campió «guanyant els cinc partits que queden»

L'entrenador del Barcelona, ??Ronald Koeman, va assegurar ahir, abans de visitar aquesta nit el València, que està «convençut» que si el seu equip guanya «els últims cinc partits» que li queden serà campió de Laliga Santander. Perals blaugranes no hi ha marge d'error després de l'ensopegada amb el Granada, i que el líder, Atlètic, no fallés a Elx. «El partit és crucial per a nosaltres, després d'una derrota l'important és guanyar», va subratllar.

Koeman considera que la Lliga «és un campionat fort en el que hi ha molt bons equips», com demostra que a falta de cinc jornades hi hagi «quatre equips lluitant per guanyar el títol, que estan en tres punts entre ells». Avui no podrà asseure's a la banqueta, sancionat amb dos partits, per dir-li «quin personatge» al quart àrbitre, un càstig «molt exagerat». Segons ell «si insultes de veritat crec que et cauen 20 partits. Crec que és molt exagerat i per això presentarem recurs». L'holandés no va revelar qui del seu equip tècnic portarà la veu cantant en el partit, perquè primer ha de saber «què és possible i què no és possible» pel que fa a comunicació amb la seva banqueta. El tècnic espera a València «un partit complicat» en què el Barcelona tingui «molta pilota», encara que va incidir també en la necessitat de «tenir efectivitat» i d'«estar defensivament millor». «Hem parlat, cal estar més concentrats, cal tancar més espai entre els cinc quan defensem. És veritat que cal millorar», va dir.

El València i el Barcelona enfrontaran les seves urgències en el tram final de la Lliga, en el cas dels locals per tancar per fi la permanència a la categoria i en el cas dels visitants per mantenir les seves opcions de conquerir el títol de la Lliga després de la inesperada derrota davant el Granada. Després de les rotacions defensives contra els andalusos, s'espera que aquesta vegada juguin els més rodats. D'aquesta manera, el lateral Sergiño Dest tornarà a carril dret i el central Clement Lenglet tornarà a l'eix de la defensa després de les suplències de tots dos en l'últim partit. Al centre de camp, el pivot defensiu recaurà en Sergio Busquets, que va ser el millor de l'equip davant el Granada, i estarà acompanyat pels habituals Frenkie de Jong i Pedri González. La dupla a la davantera tornarà a estar formada per Leo Messi i Antoine Griezmann, que li ha guanyat la partida de la titularitat a Ousmane Dembélé.