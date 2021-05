El Madrid sua per fer la feina contra un Osasuna que cedeix a l'últim quart d'hora

El Madrid va respondre a la victòria de l'Atlètic a Elx amb un triomf que li permet continuar segona a la classificació, a dos punts dels matalassers. Els de Zinedine Zidane van haver de patir per trencar la rereguarda de l'Osasuna i van haver d'esperar que fos Militao, de cap a la sortida d'un córner (m.75) qui obrís el camí. Després, Casemiro sentenciaria.

El Reial Madrid hauria pogut desnivellar el marcador a la primera part si Sergio Herrera no hagués estat tan encertat. El porter dels navarresos va desfer tots els intents dels locals de marcar, especialment de Benzema i Vinicius. Ja a la represa, els de Zidane van continuar sent amos i senyors de la pilota i del partit concedint ben poques arribades a l'Osasuna. Per contra, la defensa de navarresa s'havia de multiplicar. Rodrygo, amb un xut llunyà ras, va veure com la pilota sortia llepant el pal dret. El partit no es desencallaria fins l'últim quart d'hora i seria Militao qui, gràcies a un cop de cap a la sortida d'un córner aplanaria la victòria blanca. Tres minuts després, Casemiro, en un rebot en l'intent de control d'una passada de Benzema va despistar Herrera i va liquidar el partit. Ara ja pensen en el Chelsea.

Un gol de Marcos Llorente i el pal, que va evitar l'empat de Fidel de penal en l'últim minut del partit van protegir el lideratge de l'Atlètic en la seva visita a Elx i permeten a l'equip madrileny continuar depenent de si mateix per conquistar el títol de Lliga a quatre jornades per al final. El conjunt de Diego Pablo Simeone va consolidar la seva victòria en una excel·lent primera mitja hora de joc. Després del gol, el líder va aixecar el peu de l'accelerador i va decidir estalviar energies per a futures batalles, la qual cosa va estar a punt de pagar cara en els últims minuts, en els quals l'Elx es va créixer i va fregar l'empat amb el penal al pal de Fidel.

Correa i Luis Suárez, després d'una brillant acció personal, van ser els primers a desfermar la tempesta sobre l'àrea de l'Elx, al qual el VAR va salvar, al quart d'hora de joc, del primer gol, anotat per l'uruguaià en fora de joc. Kondogbia, Llorente i Correa van provar els reflexos de Gazzaniga, atordit davant la quantitat de treball que li venia damunt. Llorente va trobar el gol en l'equador del primer període. A partir d'aquí, l'Elx va fer un pas endavant. Ja en l'últim minut, després d'un innocent penal comès per Llorente, per mitjà de Fidel, aquest va desaprofitar la pena màxima enviant-la al pal.