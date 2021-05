Miller aprofita els problemes de Quartararo per guanyar a Jerez

L'australià Jack Miller (Ducati) ha sabut aprofitar-se dels errors del francès Fabio Quartararo (Yamaha) per guanyar el Gran Premi d'Espanya de MotoGP que s'ha disputat al circuit Ángel Nieto de Jerez i que en la categoria de Moto3 ha vist la victòria d'autoritat de l'espanyol Pedro Acosta (KTM).

A MotoGP, Quartararo anava camí d'aconseguir una clara i contundent victòria quan els problemes de rendiment amb la seva moto han fet que desaparegués el seu avantatge primer davant Jack Miller i després amb els italians Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) i Franco Morbidelli (Yamaha).

L'espanyol Marc Márquez (Repsol), que ha patit dues caigudes durant les sessions d'entrenament de la carrera espanyola, l'última d'elles el mateix matí del diumenge en el "warm up", ha acabat en una meritòria novena plaça i el millor espanyol de la categoria ha estat el campió del món, Joan Mir (Suzuki GSX RR), que ha acabat cinquè, per davant d'Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) i del gironí Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que ha finalitzat la carrera en setena posició.

Fabio Quartararo, que ha mostrat un ritme superior al de tots els seus rivals en entrenaments, ha arribat al lideratge de la carrera en la quarta volta i ha començat a tirar amb força i sense errors per a posar terra pel mig camí de la qual seria la seva tercera victòria consecutiva en el circuit Ángel Nieto de Jerez i també de la present temporada.

El pilot francès, amb diverses voltes ràpides de carrera, ha aconseguit un avantatge d'una mica més de mig segon respecte a Jack Miller en la volta sis, en tant que aquest tenia nou dècimes respecte a l'italià Morbidelli.

Passat l'equador de la carrera han començat els problemes de Quartararo, que primer ha vist com li avançava Jack Miller i després ho feien també Bagnaia, Morbidelli, Nakagami, Mir, Espargaró, Viñales, Zarco, Marc Márquez i Pol Espargaró, perdent posicions de manera vertiginosa per a acabar tretzè.



Moto 2

L'italià Fabio di Giannantonio (Kalex) s'ha adjudicat la victòria amb autoritat i en solitari a Moto2, per davant del seu compatriota Marco Bezzecchi (Kalex) i del britànic Sam Lowes (Kalex), mentre que l'australià Remy Gardner (Kalex), que ha acabat quart, ha pogut mantenir el lideratge del campionat amb tot just tres punts d'avantatge sobre Sam Lowes i Raúl Fernández (Kalex), cinquè en carrera, que és tercer a sis punts del líder.

Per part seva, el vigent campió del món de Moto3, Albert Arenas (Boscoscuro), no ha pogut acabar la carrera després de patir una caiguda, com tampoc ho han aconseguit Augusto Fernández (Kalex) i Héctor Garzó (Kalex).

Moto 3

I, l'espanyol Pedro Acosta (KTM) va camí de convertir-se en una autèntica estrella del motociclisme mundial en encadenar la tercera victòria consecutiva de Moto3, després d'una última volta completada amb el mestratge d'un veterà, i en la qual el jove debutant espanyol ha recuperat el lideratge de la carrera en la corba sis.