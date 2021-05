Segons i tercers, respectivament, i separats per tan sols un punt. Així arriben Peralada i Santfeliuenc avui (17.00) a la cita per, pràcticament, confirmar que seran equip de Tercera RFEF si s'emporten els tres punts. Els d'Albert Carbó encaren el duel d'avui amb plena confiança ja que no han perdut cap partit a la Segona Fase i l'únic que han disputat al Municipal l'han vençut (2-0 contra l'Igualada). Maxi, Muritala i Buba seran baixa.