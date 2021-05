El Puigcerdà cau contra el Jaca a les semifinals de Copa (7-3)

El Puigcerdà d'hoquei gel no es va poder classificar per la final de la Copa del Rei després de quedar eliminat davant l'amfitrió del torneig, el Jaca (7-3). Un parcial de 5-0 en el segon període, després d'acabar el primer amb empat a un, va decantar la balança a favor del conjunt aragonès.

Els de la Cerdanya, no van tenir el seu millor dia i hauran d'esperar un any més per aconseguir un altre cop aquest trofeu, on l'any passat van caure a la final davant el Barça. L'últim cop que els groc-i-negres van guanyar la Copa va ser l'any 2010, quan van aixecar el trofeu per dotzena vegada en la seva història.