El Sarrià convenç i goleja a casa al Trapagaran

El Sarrià està ben viu en la lluita per la permanència i ahir ho va tornar a demostrar golejant el Trapagaran (34-24) en el partit ajornat de la jornada 5, que no s'havia jugat fa un parell de setmanes per un positiu per covid-19 en la plantilla basca. Ahir, el conjunt entrenat per Salva Puig va fer un gran partit, tant en atac com en defensa, i després d'un inici igualat va posar la directa rodant l'equador de la primera meitat per escapar-se en el marcador i no deixar en cap moment que els visitants poguessin somiar en la remuntada.

I és que en el minut 15 el marcador era d'empat a 8. Els locals portaven la iniciativa, però no es podien escapar a més de dos gols. Però d'aquest empat a 8 es va passar al 15-10 quan faltaven tres minuts pel descans. Això va posar les coses molt de cara als sarrianencs que van mantenir l'avantatge de cinc gols un cop acabats els 30 primers minuts (16-11). Potser l'última defensa de la primera meitat no va ser bona, i això va permetre al visitant Torrecilla marcar l'onzena diana basca.

En la segona meitat, i ja amb 20-13 el Trapagaran va intentar fer un canvi en el seu sistema defensiu per evitar que els locals marquessin amb tanta facilitat. Però ahir era el dia del Sarrià i especialment Guillem Lozano, amb 7 gols, i Oriol Teixidor, amb 6, van portar de corcoll la defensa visitant.

El 25-15 quan s'havien jugat 11 minuts de la represa ja deixava el partit molt encarrilat a favor del Sarrià que, tot i així no es va relaxar. En cap moment, els bascos van donar símptomes de tornar a entrar dins del partit, retallant aquesta diferència de 10 gols a un mínim de set (27-20).