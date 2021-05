Seguidors del Manchester United envaeixen Old Trafford en protesta per la Superlliga

Uns 200 aficionats han envait aquest diumenge l'estadi Old Trafford com a protesta contra la família Glazer, els propietaris del Manchester United. L'incident s'ha produït abans de la trobada entre el United i el Liverpool-





BREAKING: Sky Sports News is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place. pic.twitter.com/rbzHolaSdN