El Barça encara hi creu

El Barça, només tres dies després de complicar-se la vida perdent a casa amb el València i deixant escapar la possibilitat de dependre d'ell mateix per guanyar la Lliga, va demostrar que encara hi creu en les seves possibilitats en la lluita pel títol. L'equip blaugrana va ser capaç de remuntar a l'estadi de Mestalla davant el València (2-3), pel que manté intacte el seu pols per coronar-se campió. El duel va estar marcat pel seu domini de la pilota, amb menys encert al primer temps però amb molta més efectivitat després del descans. Va guanyar a un rival que no aconsegueix agafar un coixí prou còmode amb el descens.

Després d'una primera meitat amb un major domini barcelonista, no va ser fins a la segona part quan el conjunt entrenat per Ronald Koeman, que ahir estava sancionat i no es va poder asseure a la banqueta, va mostrar la seva efectivitat davant la porteria rival i quan estava contra les cordes després del gol del València en vuit minuts li va donar la volta al marcador. Poc després va rematar la nit amb un tercer gol tot i que una excel·lent fuetada de Carlos Soler va donar emoció als últims minuts de el xoc, encara que el marcador ja no es va moure més fins el xiulet de l'àrbitre.

Conscient del que hi havia en joc, el Barcelona va sortir ben fort i fruit de la seva intensitat va tenir l'oportunitat d'obrir el marcador quan només s'havien disputat tres minuts després d'una successió de parets entre De Jong, Griezmann i Pedri. Però a l'hora de la veritat, el futbolista canari va llançar fora quan disposava d'una bona posició per marcar.

D'aquesta manera, el conjunt blaugrana es va apoderar de la pilota i pressionava i asfixiava la sortida del València, que era incapaç de trenar cap jugada amb cara i ulls. Abans de complir-se el primer quart d'hora va tenir una nova ocasió per obrir el marcador després que Messi posés una bona pilota a l'àrea que va tocar Araujo però es va trobar amb la bona resposta del porter Cillessen.

No obstant això malgrat el seu domini, un desajust defensiu del Barcelona va estar a punt de costar-li un gol als vint minuts, però Gayà, que havia rebut a la frontal de l'àrea, va creuar en excés la pilota quan encarava a Ter Stegen. El porter poc després va haver d'aturar un xut des de fora de l'àrea d'Uros Racic. Es mantenia el domini visitant, però mica en mica el València s'anava acostant a l'àrea tot rondant la porteria de l'alemany, que es va mostrar força segur.

A la recta final del primer temps, i sense tenir un control tan clar com a del principi, el Barcelona va tornar a patir d'encert davant la porteria rival i Pedri no va ser capaç d'aprofitar una pilota que es va passejar al costat de la línia de gol. S'arribava al descans amb el mateix resultat de l'inici i amb tot per decidir-se.

Arriben els gols

Amb una elevada intensitat van tornar tots dos equips a la gespa i aquest cop va ser el València el primer en avisar. Guedes va gaudir d'una boníssima ocasió per marcar, però no se'n va sortir. Sí que ho va fer Gabriel Paulista en la següent acció, rematant tot sol el servei des de la cantonada. L'acció va ser protestada pels jugadors del Barça, que entenien que Ter Stegen va ser bloquejat dins l'àrea petita. Fins i tot va haver d'intervenir-hi el VAR, encara que el gol acabaria pujant al marcador.

La resposta blaugrana va ser contundent i immediata. En només set minuts, l'equip de Koeman va ser capaç de capgirar la situació. Primer va ser Messi. L'argentí va fallar el xut de penal, comès per mans de Lato, però una sèrie de rebots acabarien amb la pilota a peus de l'argentí, que va empatar amb un cacau a tocar de la porteria. En un tres i no res, arribaria el segon, aquest cop amb un gol de Griezmann.

Recuperava el control el Barça, que havia deixat grogui el València, sense temps per gaudir de la seva victòria momentània. Encara més mal va fer el tercer dels visitants. Messi, de nou, va perforar la porteria defensada per Cillessen. Aquest cop, amb un impecable llançament de falta. El partit va anar perdent revolucions i semblava que estava tot dat i beneït, però un golàs de Carlos Soler des de fora de l'àrea al minut 83 va injectar-hi de nou una dosi d'emoció. L'empenta local ja no va tenir cap premi perquè el Barça va saber jugar amb encert els últims minuts. Ara, continua sense dependre d'ell per guanyar el títol de Lliga però les opcions, que semblaven perdudes amb la derrota de l'atltre dia amb el Granada, es recuperen a còpia d'una remuntada.