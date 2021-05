El Barça de la gironina Laia Codina jugarà la final de la Lliga de Campions

Ratafia en mà, cridant i interrompent la roda de premsa posterior de Lluís Cortés. Laia Codina era tot felicitat després del Barça-PSG disputat ahir al Johan Cruyff. La celebració ho mereixia. I és que no s'aconsegueix el passi a una final de la Lliga de Campions cada dia. La jove de Campllong és cert que no va jugar cap minut. De fet, no n'ha tingut encara cap en aquesta edició del torneig. A Lliga només ha tingut l'oportunitat de participar en tres enfrontaments (Madrid CF, UDG Tenerife i Deportivo). Una greu lesió al genoll dret l'ha tingut apartada dels terrenys de joc gran part de la temporada. Però a l'hora de celebrar-ho i patir és la primera. Com s'ha demostrat en d'altres partits.

Lieke Martens té part de culpa d'aquesta felicitat. Abans de la mitja hora va encarrilar el bitllet cap a la ciutat sueca de Göteborg pel dia 16 de maig gràcies a dues dianes. Katoto, tres minuts més tard va maquillar el marcador i va retallar distàncies d'un resultatque fa justícia. La superioritat blaugrana va ser evident a l'anada, on es va empatar a un i l'arbitratge va ser molt rigorós, i també ahir davant prop d'un miler d'aficionats aquest cop amb un resultat favorable. A Suècia al Barça l'espera un Chelsea que va doblegar (4-1) el Bayern de Múnic i va remuntar el 2-1 encaixat en el duel d'anada.