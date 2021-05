El Figueres aplana el camí cap a la salvació a Vilatenim El millor Peralada guanya per encarrilar la permanència

El Figueres continua aplanant el camí que l'ha de dut cap a la salvació a la Tercera RFEF. Els de Moisés Hurtado van guanyar ahir el cuer Montañesa (2-0) gràcies als gols d'Uri Ayala i Víctor Valverde. En conseqüència, se situen al quart lloc de la classificació -zona de permanència amb 28 punts.

Els figuerencs van poder traslladar el domini sobre la gespa al marcador, després que Ayala obrís la llauna amb una rematada de cap en la sortida d'un córner (min. 38). Abans l'àrbitre va anul·lar un gol a la Montañesa per fora de joc. Amb el marcador a favor, els d'Hurtado van seguir picant pedra a l'àrea rival fins a trobar el segon. Valverde va ser més murri que ningú per fer-se amb una pilota morta i enviar-la al fons de la xarxa (min. 62).

El Peralada va aconseguir ahir un important triomf contra un rival directe com ho és el Santfeliuenc (1-0) al Municipal que li permet encarrilar la permanència a la Tercera RFEF. Després de protagonitzar una de les seves millors primeres parts com a local, el conjunt d'Albert Carbó va trobar el premi amb un gol obra de Seomgyu a la segona. Aquesta victòria els deixa al segon lloc de la classificació amb els mateixos 33 punts que la Pobla de Mafumet.

Una gran primera part amb domini absolut dels xampanyers va permetre marcar la diferència a la segona. El coreà Seomgyu va obrir la llauna al minut 68 per posar el que acabaria sent el 1-0 definitiu. Abans, Aroca va estar providencial per evitar dos gols del Santfeliuenc.