Hamilton torna a guanyar a Portugal i Alonso acaba en la vuitena posició

Lewis Hamilton (Mercedes) va defensar ahir amb fermesa el lideratge en el Mundial i va aconseguir una valuosa victòria en el GP de Portugal, la 97a en el seu currículum i la segona a Portimão. El britànic va completar una molt bona carrera, marcada pel vent, després d'un nou pols amb Max Verstappen (Red Bull), impotent en aquesta ocasió davant el campió. El mundial segueix més viu que mai amb la disputa de les primeres tres carreres i el pròxim assalt se celebrarà el diumenge 9 de maig en el Circuit de Barcelona.

Bottas, company d'equip de Hamilton, que va sortir des de la «pole» per primera vegada aquesta temporada, va cedir el seu avantatge després de vint voltes per intentar fer un mur de contenció enfront dels atacs de Verstappen. Però l'holandès va aprofitar un error del finlandès després del «pit stop» per a superar-lo i llançar-se a la caça de Hamilton en un final frenètic.

Carlos Sainz no va poder treure rèdit a l'excepcional sortida que va protagonitzar i va acabar onzè en el seu tercer gran premi amb Ferrari després de patir la degradació dels pneumàtics, mentre que Fernando Alonso, vuitè a costa del madrileny, va tornar a entrar en zona de punts amb l'Alpine al costat del seu company Ocon, setè. L'asturià, amb un gran ritme, va oferir la seva millor versió des del seu retorn a la graella a Bahrain.

La tranquil·litat va durar poc, ja que l'accident de Kimi Raikkonen, que va tocar-se amb el seu company Giovinazzi, va provocar un primer «safety car» quan només s'havien complert dues voltes. En reprendre's l'acció en la pista, Verstappen va aconseguir sorprendre a Hamilton i es va situar segon. Sainz, amb problemes, va cedir dues posicions, superat per Norris, molt agressiu, i Pérez, que no va trigar a avançar l'anglès.

Vint voltes van ser suficients perquè Hamilton es posés en primera posició de la carrera amb un espectacular avançament al seu company, posant ràpidament terra pel mig amb ell i Verstappen. Completada la meitat de la carrera, el britànic tenia ja gairebé quatre segons d'avantatge amb Bottas i cinc amb Verstappen. L'holandès va saber esperar la seva oportunitat davant la labor d'equip dels Mercedes, avançant Bottas després de la seva parada en boxs per a situar-se segon. Finalment, Hamilton va ser el campió del Gran Premi i Verstappen es va haver de confirmar amb la segona posició.

El Mundial segueix molt vibrant i amb emoció. La següent cita del calendari serà el Gran Premi d'Espanya, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, del 7 al 9 de maig, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Per segon any consecutiu, la carrera de Montmeló es desenvoluparà a porta tancada a causa de la pandèmia i les conseqüències que comporta, la qual cosa privarà als aficionats gaudir del Gran Premi.