Una invasió a Old Trafford suspèn el United-Liverpool

El teatre dels somnis conquerit. No perquè hi guanyés cap equip visitant. Sinó pels mateixos aficionats del Manchester United. Ahir s'hi va viure una escena caòtica que va desembocar en la suspensió del derbi del nord-est d'Anglaterra entre l'equip local i el Liverpool. Un duel força esperat perquè una victòria visitant podia servir en safata el títol de la Premier League al Manchester City, que el passat dissabte havia guanyat al camp del Crystal Palace.

Les imatges es van escampar ben ràpid, com la pólvora. Els crits de l'afició local contra la família Glazer, la propietària del club, eren una constant. El motiu, les darreres decisions que han pres, com ara la de participar en el projecte de la Superlliga, ara mateix a mig gas. Pocs dies enrere, aficionats del Chelsea i de l'Arsenal també hi havien dit la seva, però sense anar més enllà. A Manchester es va viure d'una altra manera. Al voltant d'un centenar de seguidors, visiblement airats, van acabar entrant a les instal·lacions i van saltar al damunt de la gespa d'Old Trafford. No només això, sinó que també van entrar a la sala de premsa i a la graderia, provocant una esquerda en la seguretat del club. Una de les imatges que més va córrer per les xarxes va ser la d'un jove agafant el banderí de córner, entre el fum de les bengales. Un banderí que poc després es convertiria en el centre de la festa d'un local proper a l'estadi. Això va ser després que la policia, finalment, intervingués i desallotgés el camp de futbol.

Davant aquests aldarulls, la Premier League va comunicar la suspensió del partit. Una decisió presa de manera conjunta amb la policia i tots dos clubs implicats. Ara mateix no hi ha cap data definitiva perquè el Manchester United no només juga la seva lliga, sinó també es manté ben viu a l'Europa League.