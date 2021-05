L'Espanyol goleja el Màlaga a casa i acaricia la Primera Divisió

L'Espanyol acaricia l'ascens a la Primera Divisió, que podria ser matemàtic aquest cap de setmana a La Romareda, després de guanyar ahir de manera contundent el Màlaga amb un doblet de Raúl de Tomás i un altre gol de Javi Puado.

Després d'un primer avís de Dimata, va ser De Tomás l'encarregat de fer els deures al quart d'hora de partit. Es va retrobar amb el gol després d'una combinació amb Puado per batre Dani Barrio amb una fuetada. Va gaudir Caye Quintana de dues bones ocasions perquè el Màlaga, que pressionava a dalt, buscava l'empat però no va tenir sort. Però va ser la pólvora de l'Espanyol més determinant i abans del descans, Puado va confirmar el seu bon moment personal. Va rebre la passada d'Embarba des de la banda esquerra i no va fallar per fer pujar el 2-0 al marcador.

Després del descans, la insistència dels locals per deixar-ho tot dat i beneït d'una vegada per totes va ser la nota dominant. Va defensar-se bé el Màlaga. Equilibri, bastant de control a banda i banda i la sensació que la situació no hauria de canviar massa durant la resta de partit. Diego López va frustrar les poques oportunitats dels visitants. A més, Raúl de Tomás va deixar-ho tot vist per sentència al 77 amb un bon cop de cap. Golejada i l'ascens que podria ser matemàtic aquesta jornada vinent.