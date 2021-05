Miller aprofita els problemes de Quartararo i guanya a Jerez

Jack Miller (Ducati) va ser el guanyador del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, i va guanyar la seva primera cursa aquest any. L'australià va saber aprofitar els errors de Fabio Quartararo (Yamaha), que anava fent camí cap a una victòria clara -la que hagués estat la seva tercera d'aquest any, però va tenir problemes en el rendiment de la seva moto que el van fer perdre tot l'avantatge que tenia i al final només va poder acabar tretzè. Per la seva banda, Maverick Viñales va acabar en setena posició i queda una mica distanciat de la lluita pel Mundial. El de Roses és el tercer classificat amb 50 punts, catorze menys que Miller, el nou líder.

Francesco Bagnaia (Ducati) va sorprendre Quartararo en la sortida, que havia aconseguit la seva quarta pole de l'any. Tampoc va fer una bona sortida el seu company d'equip, Viñales, com sí que la va fer Franco Morbidelli (Yamaha), i es va posar just darrere de Bagnaia, amb Miller enganxat a ells.

Abans de completar-se la primera volta, l'australià ja era líder i Àlex Márquez (Honda) s'havia retirat per una caiguda. Quartararo no va perdre els nervis davant la situació adversa i després de fer la volta ràpida en el segon gir ja era tercer després de superar a Bagnaia i només tenia per davant Morbidelli i Miller. El francès ja s'havia situat al capdavant a la quarta volta i llavors va demostrar un ritme superior a la resta de pilot. Va començar a tirar amb molta força i sense errors per posar terra pel mig i fer camí cap a la seva tercera victòria.

El pilot francès, fent voltes ràpides, va aconseguir un avantatge de més de mig segon respecte a Miller quan s'havien completat sis voltes. L'australià, a més, tenia nou dècimes respecte a Morbidelli. Però passat l'equador de la prova, els problemes van començar per Quartararo. Primer va veure com Miller el superava, i després també ho feien Bagnaia, Morbidelli, Nakagami, Aleix Esparagaró, Viñales, Zarco, Marc Márquez i Pol Esparagaró, de manera que va perdre posicions de forma vertiginosa fins a acabar tretzè.

Va començar llavors una altra cursa en la qual Jack Miller va ser el més ràpid i va ser el guanyador al circuit Ángel Nieto de Jerez. Bagnaia, a gairebé dos segons de l'australià, i Morbidelli, a dos segons i mig, van completar el podi. Al seu darrere, entraven el japonès Nakagami, quart, i el vigent campió del món, Joan Mir, cinquè. Ja a 10 segons del guanyador de la cursa veia la bandera a quadres Marc Márquez, que tot i haver patit una forta caiguda en els lliures de dissabte ahir va aconseguir acabar en novena posició després de sortir tretzè.

Arenas abandona en Moto2

Per la seva banda, Albert Arenas va abandonar en Moto2 quan s'havien disputat 12 voltes. Una cursa que va guanyar Fabio Di Gianntonio per davant Marco Bezzecchi i Sam Lowes. El guanyador en Moto3 va ser Pedro Acosta, que és el líder destacat del Mundial.