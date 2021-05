El City té la final de la Champions a l'horitzó

Amb la mirada posada a l'horitzó de la història, el Manchester City persegueix avui (21.00, Movistar) la primera final de la Lliga de Campions amb l'avantatge de l'1-2 reeixit al Parc dels Prínceps davant un París Saint-Germain que s'obstina amb fe en la remuntada com a recepta per aconseguir la segona final consecutiva.

El City tindrà un partit de control després de l'1-2 de l'anada. Un partit per demostrar per què van estar més de 700 minuts imbatuts a Europa i per què són l'equip menys golejat de la Premier. L'onze no hauria de variar gaire del del Parc dels Prínceps i és que ja a París els celestes van jugar amb el seu onze de gala.

Una alineació sense davanter centre que va sorprendre i que va ser criticada durant els primers 45 minuts, però que va acabar sent reconeguda quan el City li va capgirar a la segona part.

Amb tot l'equip al complet, excepte el sancionat Gueye, expulsat a l'anada, el dubte resideix en Mbappé, que no va jugar dissabte passat a la Lliga, però el concurs del qual en l'Etihad es dona per segur. Els francesos cerquen la segona final consecutiva després de perdre la del curs passat contra el Bayern.