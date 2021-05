La Generalitat estudiarà si el dinar a casa de Messi va vulnerar restriccions

L'Agència de Salut Pública de Catalunya, adscrita a la conselleria de Salut de la Generalitat, "estudiarà" en els pròxims dies si en el dinar d'ahir dilluns a casa del capità del FC Barcelona Leo Messi amb tota la plantilla es van vulnerar restriccions sanitàries vigents per la covid.

Messi va oferir al jardí de casa seva un rostit argentí al costat de tot el grup, amb la idea de tancar files en la recta final de la temporada, en la qual els blaugranes es juguen el seu futur a La Lliga.

Després de la reunió setmanal del Govern, el vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, ha explicat que l'Agència de Salut Pública de Catalunya "estudiarà" aquest cas i "determinarà des d'un punt de vista tècnic" si "a partir d'aquí cal fer algun pas més" i prendre alguna mesura en concret.

Aragonès ha recordat que "hi ha uns procediments establerts" per a abordar aquest tipus de casos i ha fet una "crida a complir les mesures" de seguretat sanitàries per a fer front a la pandèmia de covid, una crida especialment dirigida a "personalitats amb projecció pública", perquè les compleixin de manera "més intensa" i així donar "exemple".

També la consellera de la Presidència, Meritxell Budó ha insistit que l'Agència de Salut Pública de Catalunya "farà en els pròxims dies una valoració tècnica" sobre el cas i comunicarà al Govern el seu punt de vista sobre com procedir.