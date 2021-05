La gironina Georgina Bahí canvia el Cadí per l'Ensino

L'Ensino de Lugo ha anunciat aquest migdia el fitxatge de la pivot gironina Georgina Bahí, que d'aquesta manera canvia el Cadí La Seu, on s'havia convertit en un símbol, pel club gallec. Bahí havia dit que després de vuit temporades al Cadí (229 partits), volia fer un canvi i un cop analitzades les diverses ofertes que tenia ha acabat triant la de l'Ensino, que vol fer un projecte ambiciós. Amb 31 anys, la pivot gironina és una de les jugadores més consolidades de la Lliga Femenina. Formada a les Dominiques de Salt, al GEiEG i al Segle XXI, hi va debutar amb l'Uni Girona (2009/10), abans de començar el seu idil·li amb La Seu el 2012. A Lugo Bahí tindrà com a entrenador Miguel Ángel Ortega, expreparador de l'Uni i del Perfumerías Avenida.





Y ahora con todos vosotros ???? @geobahi

Bienvenida

Benvida

Benvinguda



GEORGINA BAHÍ pic.twitter.com/CvCAjG8Xhf — Ensino Lugo (@EnsinoLugoCB) May 4, 2021