L'Uni fitxa Kennedy Burke, màxima anotadora a Itàlia

L'Spar Girona continua fent moviments per planificar la plantilla de la temporada que ve i té tancat un nou fitxatge: es tracta de Kennedy Burke, una escorta nord-americana de 24 anys que aquesta temporada ha sigut la màxima anotadora de la Lliga italiana acreditant amb el Sassari una mitjana de 21,8 punts en 38 minuts de joc. Burke està considerada com una estrella emergent del bàsquet americà, una més, i compta amb experiència a la WNBA després d'haver jugat dos anys amb Indiana Fever. Es va formar a UCLA i a banda d'Itàlia també té experiència a Europa pel seu pas per Turquia (Kayseri) amb qui va disputar l'Eurocup.

El fitxatge de Burke el va anunciar ahir a la nit el president de l'Uni, Cayetano Pérez, durant una entrevista al programa Tot rodó de TV Girona. El club l'anunciarà de manera oficial aquest mateix matí. «Tot i les dficultats estem intentant fer una plantilla el més competitiva possible. No sera fàcil, però l'objectiu és que l'espectacle no falti a Fontajau», va detallar el president. Més concretament, a l'hora de valorar l'arribada de Burke, Pérez va subratllar el seu paper de màxima anotadora a Itàlia aquest curs, tot i que el seu equip, el Sassari, no hi va fer un gran paper: avantpenúltim de la fase regular A1, i salvat via play-out.

Amb l'arribada d'aquesta nova jugadora, l'Spar Girona ja té sis noms confirmats. Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene i Laia Flores (que va arribar per jugar les semifinals d'aquest curs) continuen. Les incògnites, ara per ara, són el futur de Julbe a la banqueta, i de si Palau i Araújo voldran renovar.