Marcelo viatja a Londres després de ser substituït per una voluntària a la seva mesa electoral

El defensa del Reial Madrid Marcelo ha pogut finalment viatjar amb l'equip per a afrontar el decisiu partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Campions davant el Chelsea, que se celebra aquest dimecres a Stamford Bridge (21.00 hores), després que una dona s'hagi prestat com a voluntària per a suplir-lo com a vocal de la seva taula a les eleccions autonòmiques per a la Comunitat de Madrid.

El brasiler ha acudit al voltant de dos quarts de 9 del matí a la mesa electoral del Liceo Europeo de la Moralidad, a Alcobendas, a la qual estava anomenat com a suplent de vocal. A la constitució de la taula no s'ha presentat el titular, la qual cosa obligava el jugador madridista a quedar-se durant tota la jornada en el col·legi electoral i li impedia viatjar a Londres.

No obstant això, segons informa LaSexta, una "senyora gran", que era segona suplent de vocal, s'ha ofert voluntària per a substituir a Marcelo. En existir dos suplents per lloc, la dona, prèvia autorització administrativa, ha alliberat el brasiler de cobrir el lloc deixat pel titular absent.

Això li permet eludir l'obligació d'estar localitzable durant tota la jornada electoral, tal com estableix la llei, i ha pogut viatjar amb l'equip a Anglaterra, on es concentrarà per a afrontar el dimecres el partit davant el conjunt 'blue'.