El City de Guardiola atrapa un somni que se li resistia

Tretze anys ha hagut d'esperar el xeic que comanda el Manchester City per veure que el seu projecte triomfa. Després de tot aquest temps, el club anglès, amb el català Pep Guardiola al timó de la nau, disputarà la seva primera final de la Lliga de Campions el proper 29 de maig després de confirmar contra el Paris Saint-Germain que, per fi, el seu moment ha arribat.

El 2008 el club va ser comprat per un grup de l'Aràbia Saudita i des d'aquell moment, aquest títol ha sigut la gran obsessió. Amb la Premier League i diversos títols de Copa d'Anglaterra a les vitrines, el repte era anar més enllà i dominar també a nivell continental. Perquè el City, fins aquest moment, només ha guanyat una Recopa. El pas definitiu es va confirmar anit, a l'Etihad, al damunt d'un camp nevat. En un escenari d'una altra època i també d'una altra estació, el duel entre dos dels clubs amb més diners per gastar se'l va endur el City. Com havia fet a l'anada. Si a París es va imposar amb remuntada inclosa (1-2), ahir va despatxar el seu rival per la via ràpida, tot i que li va tocar patir d'inici. Als deu minuts, l'àrbitre va assenyalar un penal inexistent per mans de Zinchenko però el VAR el va revisar i anul·lar. Respirava Guardiola, que un minut després celebrava el gol de Mahrez.

Era el primer dels dos que va marcar anit contra un rival que no va poder comptar amb Mbappé, un dels seus millors futbolistes. El francès, lesionat, s'ho mirava des d'un segon pla. Mahrez va sentenciar el partit i l'eliminatòria a la segona meitat i el PSG, si ja no li quedava massa esma, va dinamitar tota esperança quan Di María va veure la vermella per una puntada de peu a Fernandinho.