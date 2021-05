Exhibició blaugrana per aconseguir un bitllet per a la Final a Quatre de l'Eurolliga

La versió més coral del Barcelona va passar per sobre del Zenit de Sant Petersburg en el cinquè partit de la sèrie dels play-off de quarts de l'Eurolliga (79-53) i gràcies també a un autèntic recital defensiu, va imprimir el bitllet per jugar la Final a Quatre d'aquesta competició set anys després de la seva última participació.

Per fi va completar el conjunt blaugrana el millor partit de tota l'eliminatòria i ho va fer en el moment de la veritat, recuperant el joc que l'havia dut fins al lideratge de la fase regular. Va ser sòlid en defensa el Barça, que va poder anul·lar per fi a Kevin Pangos (7 punts). I també es va mostrar molt efectiu en els tirs de camp, fregant el 60 per cent d'encert en els llençaments de dos i de tres. Nick Calathes (12 punts) dirigint i amb la visió habitual, els punts del sempre present Cory Higgins (15) i l'aportació de Pau Gasol (7 punts, 4 taps i 16 de valoració) i també de Brandon Davies (11 punts i 8 rebots) van finiquitar la sèrie i de passada el suspens dels partits anteriors.

El Reial Madrid, eliminat

Tot i l'evident mostra d'orgull i amor propi, el Reial Madrid perdia a la pista de l'Anadolu Efes turc (88-83) en un partit ple d'alternatives. Els blancs van fregar la gesta i fins i tot van arribar a un minut i mig del final amb un valuós empat en el marcador, però al final la victòria se'ls va escapar. La sèrie acaba amb un 3-2 a favor de l'Efes, que també posa rumb cap a Colònia. Chris Singleton, amb 26 punts, va ser un autèntic malson pels de Pablo Laso que van tenir en Nico Lapprovittola (17 punts) el seu home més inspirat.