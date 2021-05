El Govern estudia si el dinar a casa de Messi va vulnerar les restriccions

L'Agència de Salut Pública de Catalunya, adscrita a la conselleria de Salut de la Generalitat, «estudiarà» en els pròxims dies si en el dinar celebrat dilluns a casa del capità del Barça Leo Messi amb tota la plantilla es van vulnerar les restriccions sanitàries vigents per la covid.

Messi va oferir al jardí de casa un rostit argentí al costat de tot el grup, amb la idea de fer pinya a la recta final de la temporada, en què els blaugranes es juguen el seu futur a la Lliga. La invitació els la va fer a Mestalla, després que diumenge l'equip es refés de la derrota amb el Granada derrotant el València (2-3).

Després de la reunió setmanal de la Generalitat, el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, va explicar que l'Agència de Salut Pública de Catalunya «estudiarà» aquest cas i «determinarà des d'un punt de vista tècnic» si «a partir d'aquí cal fer algun pas més «i prendre alguna mesura en concret. Aragonès va recordar que «hi ha uns procediments establerts» per abordar aquest tipus de casos i va fer una «crida a complir les mesures» de seguretat sanitàries per fer front a la pandèmia de covid, una crida especialment dirigida a «personalitats amb projecció pública», perquè les compleixin de manera «més intensa» i així donar «exemple».

També la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va insistir que l'Agència de Salut Pública de Catalunya «farà en els propers dies una valoració tècnica» sobre el cas i ha de comunicar a la Generalitat el seu punt de vista sobre com procedir.

La barbacoa de dilluns no només ha generat polèmica a Catalunya, perquè, des de Madrid, LaLliga ha obert expedient informatiu als jugadors que hi van prendre part, per la possibilitat d'haver incomplert l'exigent normativa de la patronal. De moment ni el club blaugrana ni els jugadors s'han pronunciat. LaLliga, amb l'obertura de l'expedient, podrà recopilar tota la informació del dinar i acabarà decidint si obre expedient extraordinari, situació que també es va produir quan es van viure casos similars al Sevilla i a l'Sporting. El procés tractarà de determinar si la barbacoa va posar en perill la bombolla dels jugadors del Barça (a l'àpat hi van anar també les seves parelles) i si es van exposar a un focus de contagi. Messi va convocar el dinar per fer pinya amb els seus companys a les portes del transcendental Barça-Atlètic de Madrid de dissabte (16.15).

D'altra banda, l'evolució de la lesió d'Ansu Fati continua sense ser satisfactòria i els tres passos pel quiròfan segueixen sense donar el resultat esperat, segons va revelar l'Sport. Tant el Barça com el jugador estan molt preocupats per la situació i les dues parts preveuen mesures d'urgència en els pròxims dies per intentar que el davanter pugui estar disponible almenys de cara a l'inici de la temporada que ve.