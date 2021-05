Massa Hèrcules per al Llagostera al Rico Pérez

El Llagostera ha perdut aquesta tarda al Rico Pérez d'Alacant i s'ha vist superat per l'Hèrcules, que no només l'ha guanyat a la gespa, sinó que el passa a la classificació. El 2-0 deixa el conjunt que dirigeix Oriol Alsina en la tercera posició del grup 3D de la Segona Divisió B, pel que necessita escalar com a mínim un lloc en les poques jornades que queden si vol jugar la temporada vinent a la nova Primera RFEF.

Contra un rival d'entitat i davant la presència de públic a les graderies, el Llagostera ha sigut valent i ha portat la iniciativa en els primers minuts, amb una doble ocasió a peus de Dubasin i Guiu. Però ben aviat, l'Hèrcules ha passat a dominar la situació i mica en mica s'ha anat acostant a la porteria defensada per Marcos, que ha rebutjat les rematades de Pedro Sánchez, molt insistent durant tot el partit.

S'ha repetit aquesta mateixa tònica a l'inici de la segona meitat, amb un parell de xuts perillosos de Manu i Pastorini. Finalment, al 66 ha sigut Pedro Sánchez l'encarregat d'inaugurar el marcador. Ha mogut la banqueta Alsina i el Llagostera ha despertat. Fins i tot ha buscat l'empat amb arribades de Pau Salvans i Aleix, però sense massa perill. Fins al tram final, quan Sergio Dueñas, "Moyita", ha decidit el partit amb una acció personal que ha acabat amb la pilota al fons de la porteria.

Amb només tres jornades per davant, ara el conjunt gironí rebrà aquest mateix diumenge al Municipal l'Atlètic Llevant, l'actual cuer del grup però botxí fa poques setmanes a la Ciutat Esportiva de Bunyol.



Hèrcules: Falcón, Raúl, Moisés (Armando, min. 76), Romain, Álex Martínez, Appin (Buenacasa, min. 84), Moyita, Abde, Pedro Sánchez, Manu Garrido (Benja, min. 63) i Pastorini (Diego Benito, min. 84)

Llagostera: Marcos, Pere Martínez, Monreal, Diego González, Bigas (Aleix Roig, min. 71), Marc Manchón (Magallán, min. 75), Dubasin, Cortés (Pitu, min. 75), Guiu (Dieste, min 71), Gil Muntadas i Sascha (Pau Salvans, min. 75)

Gols: 1-0, Pedro Sánchez (min. 66); 2-0, Moyita (min. 87)

Àrbitre: Alexander González González (comitè de Tenerife).

Estadi: Rico Pérez d'Alacant, amb públic a les graderies.