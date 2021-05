La millor prova per mesurar de què és capaç el Llagostera

És tan curiós aquest nou sistema, on el coeficient ara té més a dir que no pas els punts i prou, que el Llagostera s'ha enfilat fins a la segona posició del seu grup sense haver jugat aquest últim cap de setmana. Però per si les mosques, i sense cap intenció de temptar la sort, ara que li toca competir de nou, l'equip blaugrana té ben clar que guanyar, o com a mínim sumar, és la millor recepta per atrapar l'objectiu de ser la temporada vinent a la nova Primera RFEF. Visita el camp de l'Hèrcules, un dels altres candidats a fer-se amb un dels dos bitllets que hi ha en joc. Serà aquesta tarda (17 hores) i entre setmana, perquè el duel, dies enrere, va haver de ser ajornat pel coronavirus, afectant l'equip gironí.

Oriol Alsina, que té les baixes de Juan Forlín, David García i Lucas Viale, reconeix que el partit és «molt difícil» perquè al davant hi haurà un rival amb «molt de nivell» i també «bones individuaitats». Però com sol fer, prefereix veure el costat positiu de tot plegat. «Nosaltres sempre competim i crec que tenim més a guanyar que no pas a perdre perquè la pressió és d'ells». S'explica. «L'Hèrcules té una plantilla feta per pujar a la Segona Divisió A. Estar aquí se'ls queda petit. Hi ha jugadors de màxim nivell amb experiència fins i tot a Primera, que marquen les diferències». Recorda, això sí, que «nosaltres ens adaptem a fora, al camp que sigui. Hem fet bons partits com a visitants tot i no haver aconseguit massa bons resultats. Crec que pot passar de tot».

Amb 32 punts i un coeficient d'1.45, el Llagostera és ara segon del grup 3D. Té quatre partits encara per davant i dos són contra els alacantins. «El que passi amb ells marcarà el devenir a la classificació. Per part seva i també per part nostra». A la plantilla de l'Hèrcules hi ha Benja Martínez, amb passat blaugrana (15/16, a Segona A).