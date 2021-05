Paula Badosa es classifica per primera vegada per a les semifinals de Madrid

La gironina Paula Badosa ha allargat la seva setmana màgica en el Mutua Open Madrid, classificant-se per primera vegada a les semifinals en derrotar als quarts a la suïssa Belinda Bencic, vuitè cap de sèrie, per 6-4 i 7-5.

Badosa, 62na del món i que va entrar en el quadre principal de Madrid gràcies a una invitació, sabia contra qui s'enfrontava i quines opcions tenia de superar el partit: va guanyar a Bencic aquest mateix any als setzens de Charleston en tres sets (6-2, 6-7 i 6-1).

És la primera espanyola que arriba a semifinals en la història del torneig de Madrid. El seu rival serà la guanyadora del partit entre la número u mundial, l'australiana Ashleigh Barty, i la txeca Petra Kvitova, tres vegades vencedora aquí.

Ja en el tercer joc del partit davant Bencic es va llaurar Badosa tres boles de 'break', de les quals només va precisar una. Un joc en blanc al servei, amb la gironina bolcada a l'atac, li va posar el partit de cara. Va mantenir aquest avantatge sense dificultat fins que diversos errors la van sumir en un sotrac que va acabar amb la seva renda (4-4). Va fer llavors un pas al capdavant en la pista i va sumar els dos següents jocs i amb ells el primer parcial (6-4).

La precisió de la seva dreta va tornar a posar-la per davant en la segona mànega. Bencic, molt insegura fins llavors, va recuperar la concentració i va remuntar un 2-0 de Badosa fins a avançar-se per 2-3. Era la primera vegada que es veia per davant en el marcador. Després de mantenir una tancada lluita fins al 5-5, la de Begur va trencar en el següent joc i va tancar la victòria en la seva segona bola de partit.

La Caixa Màgica va estendre el seu poder sobre Badosa des de la primera ronda, en la qual va superar a la txeca Barbora Krejcikova, 39 del món. Va vèncer en la segona a la suïssa Jil Teichmann (40) i en la tercera a la letona Anastasija Sevastova (54), procedent de la fase prèvia.