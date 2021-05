Pere Puig diu que Burke «ho ha posat fàcil per venir a jugar l'Eurolliga a Girona»

Pere Puig diu que Burke «ho ha posat fàcil per venir a jugar l'Eurolliga a Girona»

El director esportiu de l'Spar Girona, Pere Puig, va destacar ahir sobre el fitxatge de l'aler Kennedy Burke que «hem cercat diferents coses amb una plantilla que segurament serà curta per les dificultats econòmiques. És una jugadora versàtil que pot jugar de 3 i 4. És jove, anotadora, rebotejadora i només té dues experiències a Europa. Estàvem buscant una jugadora així. Ho ha posat molt fàcil per venir a Girona per jugar l'Eurolliga».

Amb l'arribada d'aquesta nova jugadora, l'Uni ja té sis noms confirmats, juntament amb Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene i Laia Flores. Burke ve de ser la màxima anotadora de la lliga A1 italiana amb Dinamo Sassari i ahir el club va confirmar el fitxatge avançat dilluns per Cayetano Pérez.