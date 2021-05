Roberlo dona suport a les joves promeses del motociclisme

Roberlo, empresa familiar gironina especialitzada en el desenvolupament, fabricació i venda de pintures i solucions de reparació per al repintat de l'automòbil i sectors industrials, demostra el seu compromís amb les joves promeses del motociclisme espanyol i francès col·laborant amb la motorista Marta Tomás i amb l'equip Team Falcon 53 -liderat pel pilot Charly Malterre.

Els especialistes en color de Roberlo es van ocupar d'extreure els colors de la granota de competició de Marta Tomás, coneguda també com a Marta Gass 93. Per la seva banda, els alumnes de l'IES Montilivi de Girona van reproduir el color a la motocicleta. Tomás competeix a l'Open 600 en la categoria de 600cc, i també en el Campionat Interautonòmic de Velocitat.

El pilot de l'equip francès Team Falcon 53, que competeix en el campionat Pre-Moto3 de França, ha rebut tot el suport de Roberlo per pintar la seva moto i així aconseguir els objectius marcats per a aquest 2021: assolir el podi al campionat Pre-Moto3 i participar en el campionat ETC europeu.