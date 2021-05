Seni Comas torna al Figueres

Arseni Comas és el nou director esportiu del futbol base del Figueres. D'aquesta manera, Comas, de 59 anys, torna a Vilatenim després de treballar a l'àrea de captació del futbol base del FC Barcelona fins l'any passat, i per l'Aspire Football Dreams, de Qatar. Comas coneix el Figueres perquè va formar part del primer equip –com a jugador (1989-95) i membre del cos tècnic- i del planter –com a entrenador. Nascut a Sant Gregori i establert des de fa temps a Figueres, ocuparà el càrrec que va deixar Javi Salamero al març.

Comas explica que "sempre m'ha agradat el futbol base i els darrers anys m'hi he dedicat molt. El futbol que treballaré al Figueres sé que és diferent del que estava fent al Barça, però tinc moltes ganes d'ajudar. Hem de fer ciutat i fer país; que els jugadors tinguin il·lusió i formar-los com a futbolistes, però també en l'àmbit social". Per al nou director esportiu de futbol base del Figueres, "ni un primer equip ni en base es pot canviar en 1-2 anys. Hem de marcar un camí i tenir com més temps millor per implantar una metodologia. Intentaré formar bé els entrenadors, que n'hi ha de molt vàlids, i treballaré amb paciència perquè en un futur repercuteixi al primer equip".