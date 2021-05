Badosa enlluerna a Madrid per arribar a les semifinals

Paula Badosa, campiona júnior de Roland Garros el 2015, continua en estat de gràcia, rellançant la seva carrera, amb 23 anys. Havia arribat a l'Open de Madrid com a convidada, però ja és a semifinals després de batre la suïssa Belinda Bencic per 6-4 i 7-5.

Badosa, número 62 del món i que va entrar al quadre principal de Madrid gràcies a una invitació, sabia amb el que s'enfrontava i quines opcions havia de superar el partit: va guanyar a Bencic aquest mateix any en setzens de Charleston en tres sets (6- 2, 6-7 i 6-1). La gironina és la primera espanyola que arriba a semifinals en la història del torneig de Madrid. Avui el repte encara serà més gran: s'enfrontarà a la número 1 mundial, l'australiana Ashleigh Barty, per un lloc a la final.

Ja en el tercer joc del partit davant Bencic es va treballar Badosa tres boles de break de les quals només en va precisar una. Un joc en blanc a la sacada, amb la gironina bolcada a l'atac, li va posar el partit de cara. Va mantenir aquest avantatge sense dificultat fins que diversos errors la van enfonsar en un sot que va acabar amb la seva renda (4-4). Va fer llavors un pas endavant i va sumar els dos següents jocs i amb ells el primer parcial (6-4).

La precisió de la seva dreta va tornar a posar-la per davant en la segona mànega. Bencic, molt insegura fins llavors, va recuperar la concentració i va remuntar un 2-0 de Badosa fins avançar-se per 2-3. Era la primera vegada que es veia per davant en el marcador. Després de mantenir una aferrissada lluita fins al 5-5, la tennista de Begur va trencar en el següent joc i va tancar la victòria en la seva segona pilota de partit.

Ahsleigh Barty s'enfrontarà a Badosa a semifinals després de derrotar en quarts a la txeca Petra Kvitova per 6-1, 3-6 i 6-3. Badosa ja l'ha guanyada, en el seu únic enfrontament, aquest any a quarts de final de Charleston. En el quadre masculí ahir la notícia més destacada va ser el debut amb plàcida victòria de Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz, per 6-1 i 6-2.