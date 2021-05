Cristina Pujol: de navegar amb l'avi a Platja d'Aro a ser olímpica

«Això és casa meva, jo ja venia al Port d'Aro quan estava a la panxa de la meva mare», explicava ahir Cristina Pujol, precisament el dia que feia 28 anys. Aquella nena de Sant Cugat que es passava els estius amb els avis a Platja d'Aro és ara olímpica fent l'esport que l'apassiona: la vela.

«Estic molt i molt content per tu». Parla José Luís González, contramestre (el responsable de tot allò que fa referència a la marineria) del CN Port d'Aro, algú que ha vist crèixer Cristina Pujol «des que era un nadó». Li va ensenyar a nedar, i sempre ha estat al seu costat, des que sortia a navegar amb el vaixell de l'avi, quan va apuntar-se a l'escola de vela, i quan van començar a arribar els resultats i el salt a l'equip preolímpic espanyol el 2015. Tota aquella feina en silenci va tenir premi el mes passat a Vilamoura, a Portugal. Espanya ja tenia el bitllet olímpic en Làser Radial a la butxaca però la Federació va decidir que allà hi posarien el nom del representant. Pujol, amb un 22è lloc, va ser la millor espanyola. Bitllet directe cap a Tòquio, on competirà en aigües d'Enoshima, en busca, com a mínim, d'un diploma olímpic. Amb llàgrimes als ulls, aquell 25 d'abril va confessar que estava «en un núvol» perquè fins que va creuar la línia d'arribada no va ser conscient del resultat i del que havia aconseguit.

Cristina Pujol va tornar ahir «a casa», a Platja d'Aro, al CN Port d'Aro. I té valor l'expressió, ara que es defineix com a «nòmada» perquè la seva carrera esportiva s'ha rellançat «i vaig amb la maleta carregada allà on em diuen». Anava ahir de bracet amb el seu avi, Joan Pujol, l'home que li va transmetre la passió per la vela. «La protagonista és ella, no cal que jo surti a les fotos». És clar que la protagonista és la neta, però l'avi, encara que sigui secundari, també hi té un paper en aquesta història. Soci del club, continua fent llargues estades a Platja d'Aro. I sortint a navegar.

La regatista olímpica del CN Port d'Aro és de Sant Cugat «però des que vaig nèixer m'he passat els estius aquí i fins que no he entrat a l'equip olímpic també hi he fet els entrenaments». Ara és un altre món. Ho marca tot la Federació. «A l'hivern entreno a Gran Canària, i quan hi ha competicions, allà on aquestes em portin», assegura. Navega sola perquè «se'm dona millor» tot i que també ho havia provat amb parella «i això requereix molta exigècia física». Recorda en aquest sentit que «vaig començar fent classe Europa i, com que tenia bons resultats, vaig voler provar-ho amb el 470, que és una classe doble... i al final em vaig adonar que preferia navegar sola». Després es va llançar de cap a l'opció del Làser Radial, de molta exigència física. «M'entreno cinc o sis dies a la setmana, tant a l'aigua com a nivell físic, sis o set hores al dia. És la meva jornada laboral. Veig poc la família i els amics, és el sacrifici que s'ha de fer a aquestes altures», va afegir.

Amb 9 anys Pujol va començar a navegar a l'Escola de Vela del Port d'Aro. Recorda com «allà va començar tot» i no estalvia agraïments: «Si no fos per ells no hauria arribat on soc ara. Aquí m'han vist crèixer, fins i tot ja hi venia estant a la panxa de la meva mare». Amb 11, començava a competir, primer en classe Optimist i després en Europe i 470, fins arribar a Làser Radial (que aquest any ha canviat de nom per passar-se a dir ILCA7). En el seu palmarés hi destaca el campionat d'Espanya de 2019, el subcampionat de 2017, o el quart lloc a la Christmas Race de 2019, l'última que s'ha disputat, en l'antiga normalitat prepandèmica.

La covid-19 va ajornar els Jocs fins aquest estiu i això Pujol creu que li va acabar jugant a favor «perquè aquest any l'he aprofitat molt». Era el primer cicle olímpic que preparava, i se n'ha sortit amb nota. Ara admet que lluitar per medalla «és molt díficil perquè seran tot just els meus primers Jocs i tindré rivals que em guanyen en experiència». Però això no treu que anirà al Japó «amb tota l'ambició del món» amb la idea d'endur-se almenys un diploma olímpic.

En el seu retorn a Platja d'Aro Cristina Pujol va ser rebuda pel vicepresident del club, Rafel Arau, i tampoc s'ho va voler perdre l'alcalde, Maurici Jiménez. «La segona residència de la Cristina és Platja d'Aro, hi ha viscut el mar des que era petita, a casa nostra», recordava el batlle, que valorava la classificació olímpica «com un èxit d'ella, del club i per extensió de tot el municipi». Quan Pujol competeixi a Enoshima a partir del 25 de juliol Platja d'Aro estarà en plena ebullició turística. Però segur que des de 10.000 quilòmetres de distància sentirà el suport d'aquells que l'han vist crèixer i convertir-se de nena en regatista olímpica.

una regatista de casa. Cristina Pujol ha navegat des de petita amb llicència del CN Port d'Aro. 1 La regatista ahir al migdia a Platja d'Aro. F

2 Cristina Pujol, amb el seu avi, Joan Pujol, l'home que li va fer agafar la passió per la vela. F

3 En el seu retorn al Port d'Aro va fer una petita demostració tècnica F