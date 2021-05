El Perfumerías Avenida es proclama campió de Lliga

El Perfumerías Avenida s'ha proclamat aquest vespre campió de la Lliga Femenina Endesa per setena vegada. Aquesta vegada l'equip de Roberto Íñiguez ha sigut superior, sobretot a la segona part, al de Rubén Burgos, i l'ha acabat tombant de 15 punts (76-61). La temporada s'acaba amb un títol per a cada un dels tres grans de la Lliga: L'Spar Girona es va endur la Copa de la Reina, el València es va apuntar l'Eurocup i l'Avenida, que va perdre la final de l'Eurolliga davant l'Ekaterinburg, ara ha pogut aixecar el campionat domèstic després d'haver quedat primer ja en la fase regular.



El partit ha sigut igualat i al descans l'Avenida, que ha disputat el duel definitiu a Salamanca, dominava per 42-37. Les locals han acabat de trencar el partit amb un parcial de 19-11 al darrer quart. La gironina Queralt Casas, del València, només ha pogut aportar 2 punts en 27 minuts de joc. Allen (14) ha sigut la màxima anotadora de l'equip de Rubén Burgos. Per la seva banda l'Avenida ha sigut liderat pels 14 punts de Bella Alarie.



L'Avenida pren el relleu de l'Spar Girona, que havia sigut el darrer campió, el 2019. La temporada passada la lliga es va declarar deserta després que la pandèmia obligués a tancar el campionat de manera precipitada el març de 2020.





