Salamero presideix l'Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya

Javi Salamero va dimitir com a entrenador del Figueres en busca de nous reptes. El tècnic ha presentat aquest midgia el seu últim projecte. Es tracta de l'Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya (ACFAC), "un club de clubs per defensar els interessos i reivindicar els drets del futbol català". Salamero n'és el president.

L'organització neix com a conseqüència de les grans dificultats que han patit, i pateixen, els clubs catalans arran de la pandèmia del coronavirus. Amb la creació de l'ACFAC es vol donar suport socioeconòmic i juridicoesportiu a les entitats associades. En aquest sentit, Salamero ha avançat que demanaran a la FCF "la gratuïtat en totes les quotes, a més a més d'una rebaixa del 50% del portal del federat". "Volem una Federació Catalana de Futbol neta, i clara", ha afegit fent referència al "sou desproporcionat" del president de la FCF, Joan Soteras.

De moment, hi ha cinc clubs gironins que formen part de l'ACFAC: Associació blanc-i-blava de Lloret, Lloret, Cellera i Pontenc. La resta són: Can Parellada, EE Guineueta, Tona, Montsant, Zona Franca, At. Torreroja Viladecans, Almeda, la Floresta, Vilanova del Camí, Miralcamp i Santa Eulàlia.