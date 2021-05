or en corda a la lliga iberdrola. Nou èxit de la gimnasta Judit Carmaniu guanyant la medalla d'or en l'especialitat de corda a la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola fet a València. Carmaniu, al costat de les seves companyes del Mabel se situen com a líders. Properament també disputarà la Copa de la Reina en haver estat seleccionada per la Federació Valenciana