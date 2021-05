Salamero és el president d'una nova associació de clubs de futbol aficionat

Javi Salamero va dimitir com a entrenador del Figueres fruit d'una dinàmica de mals resultats a Tercera i no ha trigat a trobar nous reptes. Ha sigut entrenador del Girona, el Sabadell, el Nàstic i el Palamós, entre d'altres; ha estat director esportiu del club de Montilivi i també va estar vinculat a la secretaria tècnica del Llagostera. Des d'ahir té un càrrec executiu com a president de l'Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya (ACFAC), «un club de clubs per defensar els interessos i reivindicar els drets del futbol català», segons ell mateix ho va definir.

L'organització neix com a conseqüència de les grans dificultats que han patit, i pateixen, els clubs catalans arran de la pandèmia del coronavirus. Amb la creació de l'ACFAC es vol donar suport socioeconòmic i juridicoesportiu a les entitats associades. En aquest sentit, Salamero va avançar que demanaran a la FCF «la gratuïtat en totes les quotes, a més a més d'una rebaixa del 50% del portal del federat». «Volem una Federació Catalana de Futbol neta, i clara», va afegir fent referència al «sou desproporcionat» del president de la FCF, Joan Soteras.

Amb l'Assemblea de clubs de la Federació Catalana de Futbol a l'horitzó, l'exentrenador, va proposat d'altres possibles punts a l'ordre del dia de cara a aquesta fita, perquè puguin sortir beneficiats els clubs del futbol català. Un seria que el vot fos secret; un altre de destacat, que no hi hagi cap descens en cap categoria i que hi hagi els ascensos que siguin possibles; i finalment que tots els membres de l'actual directiva de la Federació Catalana de Futbol, inclòs el president, no rebin retribució ni cap altre sou per les seves funcions durant la propera temporada. Eduard Coloma (Lloret) és un dels membres de la junta directiva de l'Associació.

La presentació es va fer a Barcelona, a la seu del despatx Vosseler Abogados. Els impulsors del moviment, que comença amb prop d'una vintena de clubs afiliats, confien en anar creixent a mida que se'ls vagi coneguent.