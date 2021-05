El Banyoles visita el Santfeliuenc i el Figueres ha d'ajornar el partit per COVID

El partit que havia de jugar demà el Figueres al camp de l'Igualada s'ha hagut d'ajornar arran de la detecció de dos casos positius al conjunt alt-empordanès. Els dos jugadors són asimptomàtics i es troben bé de salut. Qui sí que juga avui és el Banyoles. Ho fa a Les Grases (18.00) contra un Santfeliuenc que ho té tot de cara per assegurar-se la permanència a Tercera Divisió RFEF. Els homes de Kiku Parcerisas, que tenen encara un partit menys, esgotaran una de les últimes bales per a continuar aspirant a la permanència. L'entrenador maresmenc no podrà comptar avui amb Botxi Minic, Jordi Turon i Abel Fàbregas, tots per problemes de lesions.