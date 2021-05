Barça i Atlètic necessiten guanyar per multiplicar les seves opcions

Quan falten quatre jornades perquè acabi la Lliga, Barça i Atlètic de Madrid, tercer i primer classificat, respectivament, s'enfronten aquesta tarda al Camp Nou en un duel decisiu per al desenllaç del campionat, amb un i altre equip separats per dos punts i obligats a guanyar per mantenir totes les seves opcions.

El triomf és indispensable per al Barcelona, que arriba a la cita amb la intenció de signar un ple de victòries fins al final del curs, encara que no depèn de si mateix per guanyar el títol, ja que té el gol average perdut amb el Reial Madrid, segon a la taula, i amb el qual els blaugrana estan empatats a punts (74). Pel que fa l'Atlètic, només la victòria li val per continuar al capdamunt de la classificació. No té tampoc massa marge de maniobra. Si venç serà líder. Si empata, dependrà del que facin els blancs l'endemà amb el Sevilla. I si perd, caurà del cim després d'estar-hi quatre mesos i 22 dies.

Ronald Koeman, tècnic blaugrana, no es podrà asseure encara a la banqueta perquè ha de complir el segon dels dos partits de sanció que va rebre per la seva expulsió contra el Granada. Té la novetat del davanter Martin Braithwaite, ja recuperat i amb l'alta mèdica sota el braç. Tot donant-li voltes al seu onze, podria donar descans novament a Óscar Mingueza per repetir amb els tres centrals en la victòria del passat diumenge a Mestalla: Araujo, Piqué i Lenglet. Tots tres estarien acompanyats als carrils per Dest i Jordi Alba, calcant així el dibuix dels últims mesos. Al mig, els tres fixos: Busquets, De Jong i Pedri. Mentre que la davantera estarà formada per Messi i Griezmann, que s´enfrontarà al seu exequip i viu ara mateix el moment més dolç de la temporada. Ansu Fati, que va tornar a ser intervingut, és baixa com també Coutinho. Tots dos seran els únics absents.

Els precedents van en contra de l'Atlètic, que mai ha guanyat un partit amb Simeone a la banqueta i al Camp Nou. Cert és que en aquest escenari hi va aconseguir una Lliga i va posar un granet de sorra per accedir a les semifinals de la Champions en dues ocasions. Però en cap de les tretze visites ha sigut capaç de vèncer després de 90 minuts. El balanç és de sis empats i set victòries pel Barça. L'últim triomf visitant data del 2006.

El d'avui serà el retorn de l'uruguaià Luis Suárez al Camp Nou, aquest cop amb la samarreta visitant. El partit de la primera volta no el va poder disputar, afectat per coronavirus, i que va acabar amb triomf pels madrilenys per un resultat bastant ajustat: 1-0. L'Atlètic no viu el seu millor moment i ha guanyat només dos dels últims vuit partits a fora. Però continua al capdavant de la classificació. Fins quan?