Gran partit del Bordils que tot i així ja és equip de Primera Nacional

El Bordils ha fet un gran partit aquesta tarda al Blanc-i-verd i ha guanyat de manera rotunda al Trapagaran (x-x), ja descendit. Però tot i la victòria, el conjunt entrenat per Pau Campos ha certificat el seu descens a Primera Nacional després de vuit temporades consecutives a Plata. I és que la victòria del Madrid a la pista del Lalín fa que els gironins ja no es puguin salvar.

Els blanc-i-verds no han volgut que el descens es confirmés per una derrota seva i han sortit molt actius des de l'inici. Amb 5-4 en el marcador, han fet un parcial de 6-0 que ha trencat definitivament el partit (11-5). A partir d'aquí, els locals no han patit més per aconseguir el triomf.

Al descans s'hi ha arribat amb un avantatge considerable de sis gols (14-18), però els de Campos en volien més i han volgut brindar una victòria a l'afició en el penúltim partit dels gironins al seu pavelló aquesta temporada. En l'equador de la segona part han arribat a tenir un avantatge de 10 gols (24-14) i el marcador de 28-20 al final fa justícia al bon partit del Bordils.