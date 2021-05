Laia Palau, Queralt Casas i Laia Flores, amb la selecció espanyola

S'ha acabat la Lliga Femenina però no totes les jugadores se'n poden anar de vacances tot pensant en la propera temporada perquè en un mes i mig se celebrarà l'Eurobasket i totes les seleccions participants comencen a escalfar motors. També la vigent campiona, Espanya. Guanyadora les edicions del 2017 i 2019, inicia a partir del dia 15 una concentració per escalfar motors. La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) feia pública ahir una primera tria de 17 jugadores. Lucas Mondelo, el seleccionador, n'haurà de descartar cinc.

Entre elles hi ha la base de l'Spar Girona Laia Palau, que acumula gairebé 300 aparicions amb el combinat nacional. La catalana es pren uns dies per rumiar si continuarà o no a Fontajau la temporada vinent. Allà ja hi juga Laia Flores, que estrena convocatòria amb Espanya on hi comença a ser una habitual Queralt Casas, la bescanonina del València Basket.