Nadal perd amb Zverev i és eliminat al Màsters de Madrid

Rafa Nadal s'acomiadava ahir del Màsters 1000 de Madrid més aviat del que li hauria agradat. Després de perdre amb l'alemany Alexander Zverev per un doble 6-4, posa el punt i final a la seva participació als quarts de final i confirma així que la present temporada de terra batuda no li prova. El manacorí va caure en la mateixa ronda a Montecarlo, tot i guanyar a Barcelona uns dies després. Suma una nova patacada a Madrid, on hi ha guanyat quatre vegades (2010, 2013, 2014 i 2017), però ja fa quatre anys que no ho aconsegueix.