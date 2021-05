El Sarrià fa un pas més cap a la permanència

El Sarrià segueix amb la seva ratxa i aquesta tarda ha sumat la seva quarta victòria en els últims cinc partits. Ho ha fet després de superar al Zamora (25-23) en un partit que han arribat a dominar per sis gols en la primera meitat, però que els castellans han empatat quan faltaven 12 minuts pel final.

El conjunt entrenat per Salva Puig ha fet una molt bona primera part, sobretot, en tasques defensives i això ha fet que agafessin un màxim avatatge de sis gols (13-7) quan faltaven 6 minuts pel descans. Els visitants han reaccionat i han aconseguit retallar la diferència a quatre després dels 30 primers minuts (15-11).

Tot i així, semblava que seria un partit on els locals no els costaria tancar el partit, però amb 21-17 en el marcador ha aparegut el porter castellà, Lautaro, que ja havia fet aturades de mèrit abans, però a partir d'aquell moment les ha multiplicat per fer que el seu equip empatés a 21 quan faltaven 12 minuts pel final. Amb força de voluntat, el Sarrià ha tornat a agafar un avantatge de dos gols (24-22) i gràcies ha una bona defensa a pogut guanyar el partit.