El Sarrià pot acostar-se a la salvació i el Bordils, certificar el descens

Els dos equips de Divisió d'Honor Plata de les comarques gironines poden acabar aquest vespre amb sensacions antagòniques. D'una banda, el Sarrià pot fer un pas de gegant cap a la permanència a la categoria si és capaç de superar el Zamora (19.00). A la mateixa hora, el Bordils podria certificar el descens matemàtic a Lliga Nacional fins i tot guanyant el seu partit contra el Trapagaran al Blanc-i-verd.

L'emoció es viurà, sobretot, al pavelló de la UE Sarrià on els de Salva Puig són conscients que tenen la permanència a la mà i han d'estacar-la. Per contra, a Bordils, fa dies que el descens està assumit i malgrat que Pau Campos ha prohibit abaixar els braços, el que resta de temporada té clar color d'agonia. Un desenllaç inevitable i assumit de fa dies per tothom a l'entitat. «El descens està assumit des de fa dies però ja ens estem preparant amb moltes ganes i il·lusió per preparar un equip ben competitiu per la temporada que ve tornar a ser a dalt a Lliga Nacional i lluitar per ser a la fase d'ascens», assegura Pau Campos. En la mateixa situació que el Bordils es troba el rival d'avui, el Trapagaran, que també està descendit virtualment.

Moltes més esperances hi ha a Sarrià de Ter. El conjunt de Salva Puig rep el Zamora, segon classificat, amb dos punts de coixí respecte a les places de descens. «Una victòria ens deixaria en una molt bona situació per encarar els últims partits de la fase amb molta confiança», assegura Puig. El tècnic vallesà, tanmateix, destaca la dificultat del rival d'avui. «És un dels millors equips del grup, amb un handbol molt dinàmic. Al partit a Zamora van ser molt superiors. No podrem cometre els mateixos errors», diu.