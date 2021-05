Atrapar l'objectiu passa per guanyar l'Atlètic Llevant

El Llagostera té una nova oportunitat per mantenir les opcions de pujar a la Primera RFEF. Després de la derrota al camp de l'Hèrcules, els d'Oriol Alsina poden atrapar el segon lloc -el tenen a un punt- si guanyen aquesta tarda l'Atlètic Llevant al Municipal (17 h). El filial granota és cuer del grup 3D, però el tècnic no se'n refia: «És un té jugadors desequilibrants que poden decidir un partit en qualsevol moment».

Serà el segon partit que juguen aquesta setmana, un aspecte «positiu» segons Alsina. «Estant al nostre nivell i intensos, podem lluitar per aconseguir-ho. Hem de guanyar o guanyar», diu. Els blaugrana tenen les baixes de David García, Lucas Viale i Juan Forlín per rebre l'Atlètic Llevant.

L'esperança és l'últim que s'ha de perdre. Ho sap bé l'Olot, que s'aferrarà costi el que costi a la salvació. Bona part de la permanència passarà per guanyar aquesta tarda el València Mestalla al Municipal (17 h). El filial del València és cuer i ja està descendit matemàticament, així que la situació no es podria presentar millor per als de Miquel Àngel Muñoz. Sobretot, després d'aixecar la moral amb la victòria davant l'Atzeneta en el debut del tècnic.

«Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos. Hem d'estar a l'alçada. Podem guanyar, tenim capacitat per fer-ho i tenim confiança», deia Muñoz. El conjunt garrotxí recupera Blázquez i tindrà les baixes de Barnils i Soler per sanció.