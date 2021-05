El Barça es deixa mitja Lliga

El Barcelona i l'Atlètic de Madrid van signar un empat sense gols al Camp Nou (0-0) que deixa la Lliga en mans de el Reial Madrid, que reeditarà el títol si guanya els quatre partits que li queden. La trobada pel lideratge va tenir una part per a cada equip. La primera va ser clarament per als visitants sobretot després de la lesió de Busquets, mentre que els blaugranes van millorar en la segona, on van tenir ocasions per emportar-se el duel.

Va subjectar l'Atlètic al Barça des del principi i, amb el pas dels minuts, es va anar trobant més i més còmode en comprovar que podia mantenir fàcilment el seu rival lluny de la porteria d'Oblak. En canvi, a l'altra àrea, Ter Stegen va haver de treballar durament en diverses ocasions per evitar que els blanc-i-vermells s'avancessin en el marcador abans del descans. Ho va fer a través dels xuts de Marcos Llorente, Luis Suárez i Carrasco. A més, Correa va disposar d'una clara rematada que el central francès Clement Lenglet va rebutjar llençant-se amb tot per desviar-la a córner. També la va tenir Felipe, que va perdonar el 0-1, en l'última ocasió del primer temps, després de rematar amb el cap des del punt de penal a la sortida d'un servei de cantonada. El Barça se'n va anar a l'entreacte amb la sensació de tenir el partit coll amunt després d'haver patit, contra pronòstic, el domini visitant. Sobretot a partir de la mitja hora de joc, coincidint amb el canvi d'Ilaix per un atordit Sergio Busquets, que no podia continuar a la gespa després d'una topada amb Savic i que va acabar sent traslladat a l'hospital. Això passava al minut 32. El Barça, en un comunicat després del partit, anunciava que el jugador va patir una contusió facial amb fisura maxilar superior. En el mateix escrit no especificava el temps que estarà de baixa. Pel bàndol visitant també van haver-hi lesions i canvis prematurs. Simeone va tenir un contratemps en forma de lesió, ja que Lemar, una de les seves peces importants en la creació, deixava el seu lloc a Saül en anar-se'n visiblement adolorit abans del quart d'hora després d'una jugada fortuïta amb el blaugrana Pedri.

Amb tot, el Barcelona, ?que havia vist com l'Atlètic ni tan sols havia necessitat exigir, pressionant a dalt des de l'inici, no trobava espais per atacar ni desequilibri en els duels individuals per fer mal. Només alguna guspira de Messi reactivava l'atac local. El 10 tindria l'única ocasió clara per al seu equip en els primers 45 minuts, en un eslàlom marca de la casa que acabava amb un xut que no trobava porta per poc.

Reacció a mitges

Koeman, que dirigia el seu segon partit des de la grada per sanció, asseia Mingueza i donava entrada a Araujo a la mitja part, i el central uruguaià va poder fer el primer a l'inici de la represa, però Lenglet li va treure la rematada franc per colpejar la pilota forçat per sobre de la porteria de Oblak. Luis Suárez replicava a l'altra àrea amb un xut mossegat, però el Barça, conscient que havia d'assumir més riscos perquè l'empat l'allunyava més que a l'Atlètic del títol, ja se li començava a veure un altre to. Així, a l'hora de joc, Mario Hermoso havia de treure una rematada d'Ilaix per al 1-0 i Oblak va haver d'intervenir a un cop de cap de Piqué.

L'ocasió més clara va ser en un llançament de falta de Messi creuat que va treure Oblak, qui poc després es veia superat per un cop de testa d'Araujo. L'uruguaià, però, va rematar en fora de joc i el gol no va pujar al marcador. Els blaugranes s'havien activat millorant en la recuperació després de la pèrdua de pilota i l'Atlètic va decidir recular buscant la seva oportunitat a la contra. Però Carrasco, l'home més lluït de l'atac, començava a acusar el cansament a cada transició, i el Barcelona tenia una nova ocasió en un cop de cap alt de l'acabat d'ingressar Dembélé. L'última, al minut 90, la va tenir com sempre Messi, però el seu llançament de falta va marxar fregant l'escaire dret i, amb ell, un altre tros de títol.

Aquest empat a zero entre l'Atlètic de Madrid i el Barcelona fa que el Reial Madrid tingui una gran oportunitat d'endur-se el títol de Lliga. Ara mateix, els blancs depenen d'ells mateixos. Avui, els de Zidane juguen contra el Sevilla a les 9 del vespre. Amb aquest partit n'hi restarien quatre (Granada, Athletic i Vila-real). Al Barça i a l'Atlètic després de veure's ahir les cares els queden tres enfrontaments contra el Llevant, Celta i Eibar; i contra la Reial Societat, l'Osasuna i el Valladolid.