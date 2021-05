El Bàsquet Girona s'assegura la permanència a LEB Or

El projecte de Marc Gasol respira. El Bàsquet Girona jugarà la temporada vinent, com a mínim, a LEB Or després d'allunyar el fantasma de la permanència derrotant el Melilla avui a Fontajau en una victòria que ha trencat una perillosa ratxa de quatre derrotes consecutives. Un 77-63 que, tot i haver arribat no sense angoixes pels problemes en el tercer quart (53-6), té valor doble perquè consolida el projecte lligant la permanència, no és matemàtica però gairebé, i perquè, al mateix temps, li dona a l'equip l'opció de jugar-se diumenge vinent a la pista del Càceres, que avui ha ensopegat contra el Canoe, una plaça per al play-off d'ascens a la lliga ACB.

La victòria ha arribat en un partit on, d'entrada, el Bàsquet Girona ha intentat treure's de sobre els nervis entrant pilotes interiors a Davis Rozitis que, però, ha estat molt imprecís prop de cistella. Poc productiu en atac, l'equip entrenat per Carles Marco ha anat entrant en el partit gràcies a la seva solvència defensiva. En els tres exteriors del Melilla - Misters, Kamba i Wintering (70 punts entre els tres la setmana passada conta el Canoe) - els ha costat molt sentir-se còmodes davant la intensitat gironina al darrere. I, tot i no jugar un bàsquet com per alegrar el matí als menys d'un miler d'espectadors que s'han acostat a Fontajau, els gironins n'han fet prou amb un parell de triples de Logan (14-8) i, ja en el segon quart, dos més de Cosialls (22-12) per anar sempre per davant al marcador fins al descans. Per davant, però sense trencar mai el partit. Perquè, quan millor estava el Girona amb un Pepo Barral molt enèrgic (26-15), un parell de temps morts gairebé seguits del tècnic visitant i les primeres aparicions del letó Misters han revifat els visitants. Al descans, 35-27 després que, ara sí, Rozitis acabés assegurant les cistelles després d'un parell de bones assistències de Barral.

Jugar a pocs punts, amb un excés de pressió i la convicció que l'embolic amb que s'ha posat l'equip perdent quatre partits seguits s'havia de solucionar defensant, tenia el perill que, com va passar al tram final, del tercer quart, l'imprevisible talent ofensiu que tenen molts jugadors del Melilla podia acabar despertant del seu endormiscament. Encara que el Girona no defensés molt pitjor del que ho havia estat fent fins aquell moment.

No era un partit per lluir-se . Era un dia per ser conscients del que s'hi jugava l'equip. I, de fet, tot el club. Sobreto quan, després d'un triple en transició de Dedovic, el Melilla s'ha posat per davant per primer cop (48-49, a un minut i mig del final del tercer quart). Veure's per sota en el marcador ha estat una patacada moral per a un equip que, des de fa setmanes, sap que quan tira una moneda a l'aire gairebé sempre li surt creu (53-56, al final del tercer quart).

Els nord-africans han passat de tenir molts problemes per anotar a fer 29 punts en un quart. I el partit d'estar més o menys controlat pel Bàsquet Girona o passejar-se per la vora d'un precipici on perillava no només el resultat d'avui, sinó tota la temporada. Un triple, i un bàsquet en contracop dos atacs més tard, d'un dels jugadors que millor coneix l'evolució del club en els últims anys, Robert Cosialls, ha donat aire a tres minuts del final (70-62). Rozits, Busquets i un triple final de Sàbat han acabat d'arrodonir el marcador final de 77-63.