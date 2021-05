El Bordils guanya però ja és equip de 1a Nacional

El Bordils sabia que s'havia de produir un miracle per poder-se mantenir un any més a Divisió de Plata, cosa que no va passar. Però el conjunt entrenat per Pau Campos no volia que el descens a Primera Nacional es confirmés per una derrota, i ahir, al Blanc-i-verd i davant la seva afició, l'equip va brindar una victòria contundent fent un gran partit contra el Trapagaran (28-20). Tot i així, la victòria del Madrid a la pista del Lalín (25-29) fa que se certifiqui el descens després de vuit temporades a Plata i quan encara falten tres jornades per acabar. Pot semblar una victòria que no val per res, perquè el Bordils ja no té opcions de permanència. Però és un triomf d'un equip amb orgull i perdrà la categoria de la forma més digna.

El d'ahir al Blanc-i-verd va ser un partit igualat fins al 5-4, quan el conjunt local va posar la directa i amb un parcial de 6-0 va trencar el partit (11-4), perquè a partir d'aquell moment els bascos ja no tornarien a donar senyals d'aproximar-se en el marcador. La bona defensa i algunes aturades d'Adrià Batlle van ser claus perquè els locals encadenessin 12 minuts sense encaixar un gol.

Idoyga va trencar el parcial quan faltaven 6 minuts per al descans (11-6), però al final dels 30 primers minuts la diferència continuava sent de sis gols (17-13). I el Bordils en volia més. Ahir es va veure un equip ambiciós i valent, que volia demostrar que el seu pas per Plata aquestes vuit temporades no havia estat cosa de l'atzar. Un conjunt ben plantat que en l'equador de la segona meitat va arribar a tenir una diferència de 10 gols (24-14) davant un Trapagaran ja descendit i desesperat a qui no li va sortir res.