Derrota de les que fan mal per al Girona juvenil

La derrota d'ahir és de les que fan mal. Sobretot, tenint en compte que fins a la segona part, i tot i tenir el vent en contra, es disposava del marcador a favor gràcies a un gol d'Arnau Farnós des dels onze metres (min. 8). El juvenil A del Girona va perdre el partit recuperat contra el Saragossa (1-2) que es presentava clau en la lluita pel títol de Lliga. Els d'Àlex Marsal tenien l'ocasió d'atrapar Barça i Nàstic, segon i tercer, a la taula. A partir d'aquesta derrota, no els queda cap més remei que seguir amb l'objectiu d'aconseguir la millor classificació en la història del club.

Una forta ratxa de vent en contra va incomodar els gironins a la primera part, desencadenant el domini del Saragossa. El marcador, però, era per als de Marsal. I és que, després d'un penal clar sobre Dawda, Farnós va ser l'encarregat de transformar-lo des dels onze metres. Kemo va tenir el segon en un contraatac però no va estar encertat.

Totes les esperances estaven dipositades en la segona. Va faltar un punt de sort. El Saragossa va empatar de seguida (min. 51) i el vent va minvar. No obstant això, el Girona va veure com es quedava amb superioritat numèrica per l'expulsió de Conte (min. 55) i va anar a buscar la victòria contra un rival tancat al darrere. La gerra d'aigua freda va arribar al temps afegit quan el Saragossa va sentenciar en una falta lateral.