Ganna guanya el pròleg i és el primer líder del Giro d'Itàlia

L'italià Filippo Ganna es va imposar ahir en el pròleg que va donar per inaugurada l'edició número 104 del Giro d'Itàlia i es va adjudicar la primera Maglia Rosa. El ciclista de l'equip Ineos, que ja va ser el primer líder del Giro de l'any passat, va fer bons els pronòstics i va passar per damunt de tots els seus rivals. Ganna va guanyar amb autoritat en el recorregut de 8,6 quilòmetres que va tenir la primera jornada a Torí amb un crono de 8:47. A més de 58 quilòmetres per hora, l'italià va avantatjar amb 10 segons el seu compatriota Eduardo Affini, segon. Joao Almeida, quart, va ser el millor dels favorits.