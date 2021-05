Guanyar o patir fins al final per mantenir-se

Partit a vida o mort aquest migdia (12.30) en l'últim compromís del Bàsquet Girona, aquesta temporada, a Fontajau. El conjunt entrenat per Carles Marco s'enfronta al Melilla en la penúltima jornada de la fase per la permanència -en jornada unificada- i encara amb tot en joc. I la classificació està tan igualada que encara pot passar de tot, però una victòria avui deixaria les coses molt ben encaminades perquè els gironins continuessin un any més a LEB Or una temporada més. Sí, així és. Guanyar avui significaria estar virtualment salvats i, a més, anar a Càceres la pròxima setmana amb la possibilitat d'assaltar la primera plaça, que donaria el premi a jugar el play-off per pujar a l'ACB. Però la cosa està tan igualada que una derrota avui complicaria la permanència i faria que en l'última jornada els gironins visitessin terres extremenyes en un partit no apte per a cardíacs.

Però Carles Marco no en vol sentir a parlar de les possibilitats del seu equip, siguin les que siguin, del partit de la pròxima setmana. «Després del partit ja mirarem si estem salvats i si tenim opcions d'altres coses», explicava el tècnic barceloní, que encara té el dubte de Gerard Sevillano. Marco també va afirmar que «som conscients de la importància del partit i hem de donar una passa endvant per guanyar, el que hem fet en els últims partits no ha estat suficient». Tot, diu, «passa per ser millors defensivament».