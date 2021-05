L'Espanyol torna a ser equip de Primera Divisió

L'Espanyol visitava ahir La Romareda conscient que amb un empat en feia prou per pujar i just això és el que va aconseguir per tornar així a la màxima categoria només una temporada després de certificar el seu descens. Hi ha tornat de forma brillant, sent clarament el millor equip de Segona. Ha pujat quan falten encara quatre jornades perquè s'acabi el campionat i ho ha fet, de moment fins ara, sent el màxim golejador de tota la Lliga i també l'equip que menys gols ha encaixat.

El d'ahir va ser un partit entre tots dos equips que buscaven la victòria però que al mateix temps es mostraven ben cauts. L'Espanyol no va ser tan imparable ni pressionava com en d'altres ocasions mentre que el Saragossa semblava conformar-se amb guanyar un punt més per veure cada cop més a prop la permanència. La primera part va ser igualada amb els dos equips d'inici intentant assegurar la possessió. Els de casa arribaven més a l'àrea visitant tot i que no acabaven les jugades. L'equip català va començar a igualar la situació apropant-se més per l'àrea de Cristian Álvarez.

Els dos equips van tenir un parell de bones ocasions per haver-se avançat. D'una banda, a peus d'Adrián González, i, de l'altra, amb Sergi Darder com a protagonista però rematant massa desviat. També la va tenir Embarba en un llançament de falta que va obligar el porter a realitzar una gran intervenció. Més entonat va tornar del descans el Saragossa, amb una bona ocasió a peus d'Eguaras. La rèplica va ser per a Puado. Va arribar la por i també les precaucions a mesura que avançava el cronòmetre. De mica en mica els minuts van anar passant i les ocasions van desaparèixer. L'Espanyol, amb l'empat final, torna a Primera i ho va celebrar al damunt de la gespa.