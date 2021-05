L'efecte Muñoz manté amb vida l'Olot

Mentre hi ha vida hi ha esperança i l'Olot la té tota després de la victòria d'aquesta tarda contra el Mestalla al Municipal. Un gol d'Alan Baró (m.24), que ha resolt un embolic dins l'àrea després d'una acció d'estratègia, ha donat els tres punts als de Miquel Àngel Muñoz, que compta per victòries, els seus dos partits a la banqueta. L'Olot ha estat molt superior al filial valencianista que ha tingut en el porter Bernad el seu millor home. Salinas, Del Campo i Prats han tingut oportunitats per ampliar l'avantage però al final, els tres punts s'han quedat a casa.